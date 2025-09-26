Bonus Regioni settembre 2025 | bandi incentivi per transizione green e tecnologica domande e scadenze
Arrivano tre bandi di Regioni per l'assegnazione di bonus per la transizione green e tecnologica delle imprese interessate. Gli avvisi, uno attivo e gli altri in apertura tra pochi giorni, consentono di ricevere contributi a fondo perduto per le spese di investimento che le imprese interessate, dalle micro e piccole a salire, possono richiedere inviando la domanda nelle modalità descritte nell'avviso. Il bando già attivo è quello della Regione Lazio, mentre le aziende situate in Piemonte e Toscana possono già iniziare a preparare le spese e i documenti. Tra i requisiti ai quali fare attenzione, vi è l'obbligo di aver stipulato una polizza catastrofale, sempre più richiesta anche dagli enti locali per l'assegnazione dei contributi.
