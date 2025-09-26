Essere single non preclude la possibilità di accedere ai bonus decisi dal governo. Si tratta di aiuti importanti per arrivare anche alla fine del mese La situazione economica in Italia è sicuramente migliore rispetto a quanto vissuto in passato, ma siamo comunque in un quadro che non fa stare molto tranquilli per il futuro. Il governo, proprio per questo, è al lavoro con l’obiettivo di aiutare gli italiani in generale e non solo le famiglie. Infatti, come spiegato da Agnese Giardini di Immobiliare.it, ai microfoni dell’ Adnkronos, i bonus che l’esecutivo ha approvato sono accessibili anche per chi vive da solo ed è single. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Bonus per i single: quali sono e come ottenerli