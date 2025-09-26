Bonus libri 2024-2025 la Regione ripartisce le somme ai Comuni | a Palermo in attesa quasi 7 mila famiglie

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 7.000 famiglie palermitane sono ancora in attesa del bonus libri destinato ad alunni delle medie e degli istituti superiori per l'anno scolastico 2024-2025 per un totale di circa due milioni e centomila euro. Un importo che si evince dal decreto del responsabile del servizio Diritto allo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bonus - libri

Caro affitti, libri di testo, trasporti: studenti universitari e aumenti, i bonus e come risparmiare

Bonus libri di testo e trasporti per l’anno scolastico 2025/2026: al via le domande in Puglia

Bonus libri scolastici 2025/2026: requisiti, importi e come ottenerlo

bonus libri 2024 2025Rilancia la tua libreria con il bonus Librerie 2025: come fare domanda dal 16 settembre - Bonus Librerie 2025: domande aperte dal 16 settembre per ottenere fino a 20. Da tag24.it

bonus libri 2024 2025Bonus libri scolastici 2025-2026, guida Regione per Regione - 2026 è attivo secondo modalità differenti a seconda della Regione di residenza. Riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Libri 2024 2025