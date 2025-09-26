Bonus casa il 36% dei bergamaschi ne ha usufruito
L’ANALISI. Le detrazioni edilizie valgono il 54% dei recuperi fiscali. Sonzogni (Cisl): «Mantenere le aliquote aiuta le famiglie a scegliere in modo consapevole». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: bonus - casa
Lecce, scontro sul Piano casa: bonus demolizioni e incentivi per ricostruire
Bonus casa in scadenza: cosa resta, cosa cambia e quelli che spariranno nel 2026
Bonus casa 2025: fino a quando si possono inviare i dati all’Enea e chi può approfittarne
Bonus Casa: proroga in vista per il 2026? Ecco cosa sappiamo Il Bonus Casa al 50% potrebbe non finire con il 2025! Il Governo sta valutando una proroga per mantenere le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni anche nel 2026, evitando il previsto taglio al 3 - facebook.com Vai su Facebook
Per il Bonus casa maggiorato al 50% serve la dimora: @Agenzia_Entrate chiarisce che per usufruire dello sconto pieno sulle abitazioni principali bisogna vivere abitualmente nell'immobile. #730conCafAcli #TrenoDelRimborso - X Vai su X
Bonus casa, il 36% dei bergamaschi ne ha usufruito - Sonzogni (Cisl): «Mantenere le aliquote aiuta le famiglie». Si legge su ecodibergamo.it
Stretta nel 2026 sul Bonus casa, lo scorso anno lo ha utilizzato il 36% dei bergamaschi - Il 36% dei contribuenti ha deciso di investire nelle ristrutturazioni nel 2024, approfittando delle detrazioni fiscali. Secondo ecodibergamo.it