Bolzano rissa in centro tra stranieri | ambulante aggredito da quattro giovani
Tensione a Bolzano: quattro giovani, tra cui un marocchino e due italiani, aggrediscono un ambulante pakistano in centro. Rissa violenta ripresa in video. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: bolzano - rissa
QUESTURA BOLZANO * RISSA IN PIAZZA ERBE: «QUATTRO DENUNCIATI PER LESIONI, COINVOLTO ANCHE UN RICHIEDENTE ASILO MAROCCHINO» - X Vai su X
BolzanoQuotidiano.it. . Bolzano, rissa violenta in via Cagliari Esclusivo su BolzanoQuotidiano.it il video che documenta la drammatica rissa di questo pomeriggio tra famiglie di nomadi: più che le immagini, sono le urla – di donne e bambini – a rendere l’ide - facebook.com Vai su Facebook
Rissa tra stranieri al mercato in centro a Bolzano, l'aggressore allontanato dai commercianti: paura tra i passanti VIDEO - Attimi di paura nel centro di Bolzano, dove oggi, venerdì 26 settembre, è scoppiata una maxi rissa tra stranieri. Riporta ilgazzettino.it
Rissa tra stranieri in centro a Bolzano: quattro giovani molestano un ambulante, poi scoppia il caos - Mercoledì 24 settembre in centro a Bolzano è scoppiata una rissa tra un gruppo di quattro giovani e un ambulante. Come scrive leggo.it