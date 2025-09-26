Bolzano rissa in centro tra stranieri | ambulante aggredito da quattro giovani

Affaritaliani.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione a Bolzano: quattro giovani, tra cui un marocchino e due italiani, aggrediscono un ambulante pakistano in centro. Rissa violenta ripresa in video. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

bolzano rissa in centro tra stranieri ambulante aggredito da quattro giovani

© Affaritaliani.it - Bolzano, rissa in centro tra stranieri: ambulante aggredito da quattro giovani

In questa notizia si parla di: bolzano - rissa

Rissa tra stranieri al mercato in centro a Bolzano, l'aggressore allontanato dai commercianti: paura tra i passanti VIDEO - Attimi di paura nel centro di Bolzano, dove oggi, venerdì 26 settembre, è scoppiata una maxi rissa tra stranieri. Riporta ilgazzettino.it

Rissa tra stranieri in centro a Bolzano: quattro giovani molestano un ambulante, poi scoppia il caos - Mercoledì 24 settembre in centro a Bolzano è scoppiata una rissa tra un gruppo di quattro giovani e un ambulante. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Bolzano Rissa Centro Stranieri