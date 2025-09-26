BolognaFiere in primo semestre ricavi +26% utile netto più che raddoppiato a 25,9 milioni
Bologna, 25 set. - (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno scorso che ha visto il Gruppo chiude il primo semestre "con risultati in decisa crescita, confermando la solidità del percorso di sviluppo intrapreso e la capacità di affermarsi tra i principali player fieristici europei". I ricavi consolidati raggiungono i 193,1 milioni di euro, in aumento del 26% rispetto ai 153,1 milioni del primo semestre 2024. L'EBITDA si attesta a 51 milioni di euro (26% dei ricavi), in crescita del 42%, mentre l'EBIT sale a 40,8 milioni di euro (+74%). 🔗 Leggi su Iltempo.it
