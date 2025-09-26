Bologna Skorupski para tutto il possibile | ma è l’Aston Villa a passare 1-0

. Il portiere rossoblù prende anche un rigore, ma la prima della squadra di Italiano in Europa League è amara Un eroe solitario, un “Batman” tra i pali che però non basta a salvare il Bologna. L’esordio in Europa League dei rossoblù si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Skorupski para tutto il possibile: ma è l’Aston Villa a passare 1-0

In questa notizia si parla di: bologna - skorupski

DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa 0-0: miracolo di Skorupski! LIVE

Bologna Genoa 0-0 LIVE: Doppio miracolo di Skorupski

DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: miracolo di Skorupski | LIVE

#Skorupski #SkySport #dichiarazioni #AstonVillaBFC #AstonVillaBologna #AstonVilla #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #calcio #UEL #EuropaLeague - X Vai su X

Europa League. Una bella prestazione ma non basta: il Bologna sconfitto 1-0 in casa dell'Aston Villa. Da segnalare uno Skorupski in grande forma, neutralizza anche un rigore https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima - facebook.com Vai su Facebook

Skorupski racconta come ha fatto a parare il rigore all’Aston Villa: “Ho pensato al Dibu Martinez” - Skorupski ha spiegato cosa ha fatto prima che Watkins calciasse il rigore che poteva portare al raddoppio dell'Aston Villa sul Bologna: "Ho pensato ... Da fanpage.it

Aston Villa-Bologna, le pagelle: Skorupski di lusso, Castro tiene duro. E gli altri arrancano - Vitik 5: il divario fisico con Malen giocherebbe a suo favore, l’olandese invece dal basso dei suoi venti centimetri in meno se lo mette in tasca, andandogli via da ogni parte. Come scrive bologna.repubblica.it