Bologna sindacati e attivisti per Gaza sfilano contro Forza Nuova
“Antifascismo è antisionismo”, lo striscione a Porta Lame. Poi il corteo verso piazza della Pace dove Roberto Fiore ha esposto anche una bandiera di Israele imbrattata di vernice color sangue. 🔗 Leggi su Repubblica.it
