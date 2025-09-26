Bologna sindacati e attivisti per Gaza sfilano contro Forza Nuova

“Antifascismo è antisionismo”, lo striscione a Porta Lame. Poi il corteo verso piazza della Pace dove Roberto Fiore ha esposto anche una bandiera di Israele imbrattata di vernice color sangue. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bologna, sindacati e attivisti per Gaza sfilano contro Forza Nuova

In questa notizia si parla di: bologna - sindacati

Licenziamenti Yoox, sciopero e presidio all’Interporto di Bologna. I sindacati: tavolo in ministero

Bologna, l'appello del segretario del Pd Di Stasi: «Su Gaza un fronte comune tra i sindacati. Noi facciamo un passo indietro per farlo avanti assieme» - X Vai su X

Verso una legge regionale sugli affitti brevi: confronto aperto a Bologna. Presenti sindacati, associazioni, piattaforme digitali e Università. Obiettivo: equilibrio tra esigenze abitative e attrattività turistica Regione Emilia-Romagna - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, sindacati e attivisti per Gaza sfilano contro Forza Nuova - Poi il corteo verso piazza della Pace dove Roberto Fiore ha esposto anche una bandiera di Israele ... Da msn.com

Corteo per Gaza a Bologna, fuori dal carcere i tre attivisti. E per la Global Sumud Flotilla si riempie anche piazza Nettuno - Sotto il Nettuno sindacati di base, collettivi universitari e cittadini per ribadire il sostegno a Gaza e alla Global Sumud Flotilla. Scrive corrieredibologna.corriere.it