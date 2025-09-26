Bologna sindacati e attivisti per Gaza sfilano contro Forza Nuova

Repubblica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Antifascismo è antisionismo”, lo striscione a Porta Lame. Poi il corteo verso piazza della Pace dove Roberto Fiore ha esposto anche una bandiera di Israele imbrattata di vernice color sangue. 🔗 Leggi su Repubblica.it

