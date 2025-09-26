Il jazz e la musica classica si incontrano a Bologna: all’Auditorium Manzoni, infatti, nell’ambito di “Jazz on Symphony”, che vede la direzione artistica del trombettista, flicornista, scrittore e compositore Paolo Fresu, venerdì 10 e sabato 11 ottobre alle ore 20.30 è in programma “Jazz on film”, un tributo al jazz nella storia del cinema. I due concerti, che segnano l’inaugurazione del Bologna Jazz Festival 2025, vedranno protagonisti Vince Mendoza, vincitore di otto Grammy Award che oltre a curare gli arrangiamenti dirigerà l’Orchestra del Teatro Comunale, Joe Lovano, sassofonista statunitense vincitore di un Grammy Award, e Flavio Boltro, trombettista che nel corso della sua carriera ha suonato anche con Michel Petrucciani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bologna s’illumina di Jazz