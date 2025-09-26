Bologna serve riscattare la sconfitta in Europa League Le ultime in casa rossoblu

Bologna, a Lecce per continuare a correre: turnover e ambizioni europee Il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo domenica 28 settembre alle ore 18:00, in trasferta al “Via del Mare” contro il Lecce, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione brillante. Dopo l’impegno in Europa League, i rossoblù affrontano questa sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Inter, sondaggio nerazzurro per Lucumi ma serve stringere i tempi: c’è concorrenza per il difensore del Bologna

Asllani Inter, c’è distanza sull’ingaggio con il Bologna: serve una rinuncia, cosa filtra

Bologna, ora serve un vero e proprio riscatto! Il piano dei rossoblu per risalire la china

