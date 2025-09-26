Bologna Chico ora è anche il capitano Balsemin | Il nostro gruppo sta crescendo

Buona la prima avanti con la seconda. Un test tira l’altro in casa Emil Banca Bologna. All’esordio stagionale, i ragazzi di Andrea Balsemin hanno affrontato e battuto Pieve 38-17 nel derby tra le due bolognesi. Subito confronto amarcord per Andrea Balsemin e per il vice Matteo Taddia, che hanno affrontato la squadra dove sono cresciuti. Per il nuovo capoallenatore del Bologna poi è stato un confronto in famiglia, visto che il padre Adriano è il presidente proprio del Pieve. "E’ stato un positivo punto di partenza – commenta Balsemin –. Buona attitudine in campo, determinazione da parte di tutti, devo dire bravi ai ragazzi che si stanno impegnando giorno dopo giorno in allenamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

