Bollettini | L’A14 arretrata è la strada giusta basta effetto imbuto

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leo Bollettini è un imprenditore agro alimentare di 62 anni, sposato, 3 figli, laureato in Scienze Agrarie e candidato al Consiglio Regionale delle Marche per Base Popolare nella lista di Forza Italia. Bollettini, quali sono le sue priorità affinché la Zes non resti solo una promessa? "Per farla funzionare davvero, le priorità sono tre: governance chiara e partecipata con regole trasparenti, tempi certi e un coinvolgimento reale delle imprese, dei territori e degli enti locali; risorse certe per accompagnare incentivi e sgravi; Integrazione con gli altri strumenti di sviluppo: agricoltura, industria, formazione, ambiente, logistica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bollettini l8217a14 arretrata 232 la strada giusta basta effetto imbuto

© Ilrestodelcarlino.it - Bollettini: "L’A14 arretrata è la strada giusta, basta effetto imbuto"

In questa notizia si parla di: bollettini - arretrata

Cerca Video su questo argomento: Bollettini L8217a14 Arretrata 232