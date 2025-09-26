La proposta di legge 1693 di modifica dell’articolo 609-bis del codice penale “In materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso” non prevede che, prima o durante un rapporto sessuale, si debba firmare un contratto scritto. Il testo di legge presentato da Laura Boldrini è questo: “Per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Boldrini irrisa da certa destra per una proposta di legge che ridefinisce il reato di stupro: deliri viriloidi