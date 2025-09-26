Boicotta nintendo switch 2 | perché gli attivisti chiedono un cambiamento nelle pratiche di marketing

Il settore dei videogiochi sta vivendo un momento di forte fermento, caratterizzato da iniziative di protesta e da un crescente scrutinio sulle strategie commerciali delle grandi aziende. In questo contesto, il movimento Gaming Consumer Rights ha lanciato una piattaforma online volta a sensibilizzare i consumatori riguardo alle pratiche di marketing di Nintendo, in particolare sulla gestione del lancio della Nintendo Switch 2. La campagna mira a evidenziare presunte manovre ingannevoli volte a manipolare le decisioni d’acquisto degli utenti, promuovendo un’azione collettiva di boicottaggio. l’associazione dei consumatori chiede ai videogiocatori di evitare Nintendo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Boicotta nintendo switch 2: perché gli attivisti chiedono un cambiamento nelle pratiche di marketing

