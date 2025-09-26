Blumarine la rinascita dolcemente audace di David Koma |INTERVISTA

In occasione della Milano Fashion Week SS 2026, David Koma firma per Blumarine una collezione che celebra la rinascita femminile attraverso una metafora, quella della metamorfosi: come una farfalla che si libera dalla sua crisalide, ogni abito racconta un’evoluzione di stile, identità e visione, riprendendo la dolcezza iconica che caratterizza il brand L'articolo Blumarine, la rinascita dolcemente audace di David Koma INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

