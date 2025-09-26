Blue e Duca quando la speranza abbaia più forte del silenzio

San Quirino, provincia di Pordenone. È la mattina del 21 settembre quando alcuni condomini di un palazzo Ater sentono lamenti provenire da un appartamento. Non è la voce di una persona, ma quella di un cane. Si chiama Blue, è una femmina di Amstaff di cinque anni, la sua padrona non rientra a casa da due giorni, irreperibile al telefono. Blue è sola, chiusa in una gabbia, senza acqua né cibo. I vicini non esitano: chiamano carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza veterinaria, quando la porta viene aperta, l’immagine è straziante: il muso di Blue sporge dalle sbarre, il corpo appare stanco e deperito. 🔗 Leggi su Dilei.it

