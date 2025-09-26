Blocco di armi a Israele la relatrice Onu Francesca Albanese incontra i portuali | Non basta la rivolta di un solo porto

"Non può essere una rivolta di un porto solo, ci deve essere una rete e della solidarietà. Un lavoratore che oggi protesta o fa sciopero per un genocidio ci rimette in prima persona, non può e non deve essere così". Queste sono le parole di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Francesca Albanese a Ravenna: incontro pubblico con la relatrice ONU dopo il flashmob studentesco - Dopo la manifestazione del 16 settembre, che ha visto il primo blocco di un carico di munizioni diretto dal porto verso Israele, e dopo l'adesione allo sciopero generale

