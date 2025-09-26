Blocco di armi a Israele la relatrice Onu Francesca Albanese incontra i portuali | Non basta la rivolta di un solo porto
"Non può essere una rivolta di un porto solo, ci deve essere una rete e della solidarietà. Un lavoratore che oggi protesta o fa sciopero per un genocidio ci rimette in prima persona, non può e non deve essere così". Queste sono le parole di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: blocco - armi
Pentagono conferma il blocco per l’invio di armi all’Ucraina: è arrivata l’ora più buia?
Mo: senato Usa respinge proposta blocco vendita armi a Israele
Travaglio: “Per fermare Netanyahu servono sanzioni economiche e blocco delle armi, no annunci”
Nel secondo episodio della serie dedicata all’Afghanistan del podcast La Crepa, Cristina Carpinelli ci racconta come nelle valli del Panshir la presenza talebana è ben visibile, tra numerosi posti di blocco, leggi liberticide e armi spianate. Ascolta qui: https://lin - X Vai su X
Nel secondo episodio della serie dedicata all’Afghanistan del podcast La Crepa, Cristina Carpinelli ci racconta come nelle valli del Panshir la presenza talebana è ben visibile, tra numerosi posti di blocco, leggi liberticide e armi spianate. Eppure, qualcosa so - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese a Ravenna: incontro pubblico con la relatrice ONU dopo il flashmob studentesco - Dopo la manifestazione del 16 settembre, che ha visto il primo blocco di un carico di munizioni diretto dal porto verso Israele, e dopo l’adesione allo ... Secondo ravennanotizie.it
Francesca Albanese a Ravenna il 26 settembre - “Dopo la manifestazione del 16 settembre a Ravenna, con il primo importante blocco di un carico di munizioni diretto dal porto verso Israele, e dopo l’adesione allo sciopero generale di oggi, le assoc ... Lo riporta ravennawebtv.it