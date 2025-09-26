Blocchiamo tutto ancora Per la Palestina | Sciopero generale

Arezzo, 26 settembre 2025 – «Blocchiamo tutto ancora. Per la Palestina: Sciopero generale”. Presidio di Arezzo per la Palestina: sabato 27 settembre ore 17,00 in Piazza Saione. «Siamo in movimento. L’attivismo degli ultimi due anni, con la costruzione dal basso di movimenti territoriali spontanei, con le università occupate, con la presa di coscienza dei lavoratori in ogni settore, con le piazze che protestano, ha portato alla memorabile giornata dello scorso 22 settembre, punto di non ritorno e inizio di una nuova stagione di lotte. C’è un mondo intero che riconosce nella Palestina l'epicentro della giustizia negata e ne fa simbolo universale di lotta al sistema di oppressione e sfruttamento dei popoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

