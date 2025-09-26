Bloccati con un carico di hashish da 40 mila euro | dopo 8 anni la requisitoria del pm
Dopo quasi otto anni si avvicina la conclusione del processo scaturito dal sequestro di 34 panetti di hashish compiuto dai carabinieri nel gennaio del 2018.Gli imputati sono Massimo Altieri, 46 anni, di Palermo; Francesco Catania, 42 anni, di Siculiana; Giuseppe Chiappara, 39 anni, di Palermo; e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: bloccati - carico
Carico di esplosivi per Israele bloccati, il sindaco: "I container hanno lasciato il nostro porto"
Bloccati con un carico di hashish di 40 mila euro: dopo 8 anni la requisitoria del pm
Prova a carico Pressati dai portuali e dalla mobilitazione della cittadinanza, comune, provincia e regione battono un colpo: bloccati i camion. Tajani: «Non ne so nulla, non è export italiano». Aggirata la legge 185/90, che parla chiaro - facebook.com Vai su Facebook
RAVENNA BLOCCA CARICHI ESPLOSIVI DIRETTI A ISRAELE Al porto di Ravenna sono stati bloccati due container dall'Austria contenenti esplosivi diretti a #Israele, grazie alla segnalazione dei portuali e all’intervento di Comune, Prov. e Regione Emilia-Ro - X Vai su X