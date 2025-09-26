Blitz in un centro di accoglienza per migranti ad Ascea | sigilli alla struttuta

Salernotoday.it | 26 set 2025

Blitz congiunto dei Carabinieri della Stazione di Ascea e della Polizia Municipale in un centro di accoglienza per stranieri che ospitava circa 140 persone. Accertata la presenza di opere realizzate senza le autorizzazioni necessarie: alcuni manufatti saranno demoliti. Non a norma, inoltre, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

