Blitz in un centro di accoglienza per migranti ad Ascea | sigilli alla struttuta
Blitz congiunto dei Carabinieri della Stazione di Ascea e della Polizia Municipale in un centro di accoglienza per stranieri che ospitava circa 140 persone. Accertata la presenza di opere realizzate senza le autorizzazioni necessarie: alcuni manufatti saranno demoliti. Non a norma, inoltre, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ardea, blitz contro furti di luce e acqua: sgomberato appartamento in centro
“Negro di m...”. Poi calci e pugni. Blitz razzista su un bus di Roma centro
Pieno di pregiudicati e ritenuto pericoloso: chiuso un locale del centro di Cosenza, il blitz della Polizia
Il centro di accoglienza per migranti di Casalotti non aprirà: esulta la destra ma anche il Pd - "Dopo aver raccolto le istanze dei residenti, preoccupati per la vicinanza alla scuola e all'altro Centro di accoglienza già attivo e che ospita ...
Casalotti, il centro di accoglienza vicino la scuola non aprirà - Il Cas che era stato previsto nei pressi dell'IC Boccea non vedrà la luce.