Blitz di notte nelle gioiellerie Sette minuti per portare via l’oro Poi si ’coprono’ con gli estintori

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un vero blitz, messo in opera da sei uomini incappucciati con dei passamontagna, che in circa sette minuti di tempo, con un sincronismo perfetto hanno svaligiato due gioiellerie, distanti una ventina di metri a tra loro. Il fatto è avvenuto a Lamporecchio, nella centrale via Gramsci, alle tre nella notte ra mercoledì e giovedì. Le oreficerie che hanno subito il furto sono la Gioielleria Giannoni e la Gioielleria Citi di Matteo Setzu. Dividendosi i compiti i malviventi hanno prima divelto la saracinesca con un palanchino, poi hanno sfondato la porta d’ingresso dei due negozi, rubando tutto l’oro presente sugli scaffali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

blitz di notte nelle gioiellerie sette minuti per portare via l8217oro poi si 8217coprono8217 con gli estintori

© Lanazione.it - Blitz di notte nelle gioiellerie. Sette minuti per portare via l’oro. Poi si ’coprono’ con gli estintori

In questa notizia si parla di: blitz - notte

Notte di feroce violenza tra Cernobbio e Maslianico, il blitz dei carabinieri nelle case dei giovani coinvolti

Bancomat esplode in piena notte a Paullo: ancora un blitz della banda del botto

Blitz nella notte: salvata una donna e due figli minorenni: sequestrati da un 53nne straniero

blitz notte gioiellerie setteBlitz di notte nelle gioiellerie. Sette minuti per portare via l’oro. Poi si ’coprono’ con gli estintori - È stato un vero blitz, messo in opera da sei uomini incappucciati con dei passamontagna, che in circa sette minuti ... Riporta lanazione.it

blitz notte gioiellerie setteIn 6 minuti svaligiano due gioiellerie, estintori verso le finestre per impedire la vista ai residenti - Locali completamente svaligiati sotto gli occhi degli abitanti ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Blitz Notte Gioiellerie Sette