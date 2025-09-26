Blitz di notte nelle gioiellerie Sette minuti per portare via l’oro Poi si ’coprono’ con gli estintori
È stato un vero blitz, messo in opera da sei uomini incappucciati con dei passamontagna, che in circa sette minuti di tempo, con un sincronismo perfetto hanno svaligiato due gioiellerie, distanti una ventina di metri a tra loro. Il fatto è avvenuto a Lamporecchio, nella centrale via Gramsci, alle tre nella notte ra mercoledì e giovedì. Le oreficerie che hanno subito il furto sono la Gioielleria Giannoni e la Gioielleria Citi di Matteo Setzu. Dividendosi i compiti i malviventi hanno prima divelto la saracinesca con un palanchino, poi hanno sfondato la porta d’ingresso dei due negozi, rubando tutto l’oro presente sugli scaffali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
