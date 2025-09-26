Blitz di Finanza e Digos alla Messina Servizi acquisiti atti sulla raccolta differenziata
Blitz agli uffici della Messina Servizi Bene Comune. Alla società partecipata di Palazzo Zanca si sono presentati ieri agenti della Digos e finanzieri per acquisire atti. Da indiscrezioni sarebbe stato sentito sul posto anche un funzionario. L'inchiesta avrebbe acceso i riflettori sui formulari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
