Blitz di Finanza e Digos alla Messina Servizi acquisiti atti sulla raccolta differenziata

Blitz agli uffici della Messina Servizi Bene Comune. Alla società partecipata di Palazzo Zanca si sono presentati ieri agenti della Digos e finanzieri per acquisire atti. Da indiscrezioni sarebbe stato sentito sul posto anche un funzionario. L'inchiesta avrebbe acceso i riflettori sui formulari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it