Blitz dei volontari | Bellano tappezzata con 200 foto della Pesa Vegia di Carlo Borlenghi

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risveglio con sorpresa, questa mattina, per Bellano. A poche ore dall'avvio del Festival de I Borghi più belli d'Italia, infatti, il paese si è scoperto, nuovamente, galleria d'arte a cielo aperto.Il tutto grazie ad “Avanti la stella - Momenti di Pesa”, iniziativa che si ispira a “Ritratto di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

