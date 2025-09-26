Blitz dei volontari | Bellano tappezzata con 200 foto della Pesa Vegia di Carlo Borlenghi
Risveglio con sorpresa, questa mattina, per Bellano. A poche ore dall'avvio del Festival de I Borghi più belli d'Italia, infatti, il paese si è scoperto, nuovamente, galleria d'arte a cielo aperto.Il tutto grazie ad “Avanti la stella - Momenti di Pesa”, iniziativa che si ispira a “Ritratto di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
