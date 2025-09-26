Blitz degli attivisti pro Palestina all’aeroporto di Napoli | la protesta contro l’arrivo di turisti israeliani – Video
A Napoli decine di attivisti pro Palestina hanno fatto irruzione nei gate dell’aeroporto di Capodichino sventolando bandiere palestinesi e intonando cori contro i turisti israeliani in arrivo. “Zionists not welcome” recita uno striscione piazzato proprio all’uscita dello scalo partenopeo. “Negli ultimi due anni – dicono gli attivisti – centinaia di soldati dell’Idf (esercito israeliano) sono atterrati nei nostri aeroporti e arrivati in Italia per fare le loro vacanze. Oggi siamo qui per dirgli che chi commette genocidi non è il benvenuto in questa città”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
