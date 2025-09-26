Blitz contro la pirateria maxi operazione a Catania | arresti e oltre 900mila utenti coinvolti
Blitz contro la pirateria, l’inchiesta della Procura di Catania svela un mercato illegale da 10 milioni di euro e oltre 900.000 utenti coinvolti. L’ultimo blitz contro la pirateria digitale ha portato all’arresto di otto persone nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catania, che ha smantellato un’associazione a delinquere specializzata nella diffusione illecita di palinsesti televisivi delle principali pay-tv. Le accuse contestate riguardano non solo l’associazione finalizzata alla distribuzione illegale, ma anche accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica, reati che confermano la gravità del fenomeno. 🔗 Leggi su Internews24.com
