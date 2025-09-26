Black-out nella notte | circolo Arci evacuato e palazzi senza energia elettrica | FOTO

Bolognatoday.it | 26 set 2025

Nella notte un guasto a una centralina dell’Enel ha spento il circolo Arci Guernelli e una parte degli edifici di via Antonio Gandusio. È successo intorno alle 23, quando dalla cabina al civico 6, che fornisce il circolo e alcuni condomini e case popolari circostanti, si è sprigionato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

