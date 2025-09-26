Black Carpet Awards per l’inclusione

La moda come strumento di cambiamento sociale: è questo il messaggio al centro della terza edizione dei Black Carpet Awards, andata in scena al Teatro Manzoni di Milano con il patrocinio del Comune e il supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana. Promossa da Afro Fashion Association, la cerimonia ha celebrato i Leader of Change, figure che hanno saputo distinguersi nel promuovere diversità, inclusione ed equità all’interno dell’industria creativa. Un’edizione speciale che ha coinciso con i dieci anni dell’associazione fondata da Michelle Francine Ngonmo, la quale nel suo discorso ha sottolineato come rappresentanza significhi accesso e possibilità concrete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

