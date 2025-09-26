Biogas è guerra totale | in ballo 7 milioni di danni Dopo il no alla centrale di San Marco la società chiede un maxi risarcimento al Comune di Fermo
FERMO Sette milioni. A tanto ammonta la richiesta di risarcimento danni della Società Agricola Semplice Ramadori di Ramadori Sergio & C. al Comune di Fermo per la vicenda della centrale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
