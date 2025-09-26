Bimbo di un anno ingoia una castagna e rischia di soffocare ora è in terapia intensiva

Perugia, 26 settembre 2025 - Una giornata di giochi al parco rischiava di trasformarsi in una tragedia. E' successo a Madonna Alta, giovedì pomeriggio, q uando un piccolo di neanche un anno, dopo aver ingerito una castagna, che gli ha ostruito le vie respiratorie  ha rischiato di morire soffocato. La manovra salvavita di Heimlich: cos’è e come effettuarla Ora il bambino è ricoverato ne l reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia dopo avere accusato un arresto cardiorespiratorio.    Cosa è la manovra di Heimlich, il gesto che ha salvato la vita alla bidella di Carrara Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava con un familiare nell’area verde cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

