Bimbo di un anno ingoia una castagna e rischia di soffocare ora è in terapia intensiva
Perugia, 26 settembre 2025 - Una giornata di giochi al parco rischiava di trasformarsi in una tragedia. E' successo a Madonna Alta, giovedì pomeriggio, q uando un piccolo di neanche un anno, dopo aver ingerito una castagna, che gli ha ostruito le vie respiratorie ha rischiato di morire soffocato. La manovra salvavita di Heimlich: cos’è e come effettuarla Ora il bambino è ricoverato ne l reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia dopo avere accusato un arresto cardiorespiratorio. Cosa è la manovra di Heimlich, il gesto che ha salvato la vita alla bidella di Carrara Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava con un familiare nell’area verde cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bimbo - anno
Paga mamma di bimbo di 2 anni per video pedopornografici, arrestato 50enne: un anno fa era già stato perquisito
Benjamin, il bimbo nato senza speranza che ha sfidato le statistiche: oggi compie un anno
Bimbo di un anno si accascia tra la folla durante una processione: i carabinieri gli salvano la vita
Com'è possibile che un bimbo tanto profumato, qualche anno dopo, diventi un adolescente così puzzolente? Uno studio rivela che i teen ager sviluppano due steroidi speciali, che emanano odore di muschio, sandalo e urina Ecco perché l'odore dell’ad - facebook.com Vai su Facebook
Ingerisce una castagna al parco, bimbo di 11 mesi ricoverato in terapia intensiva - Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe ingerito una castagna al parco di Madonna Alta nel pomeriggio di giovedì 25 settembre p ... corrieredellumbria.it scrive
Perugia, bimbo ingerisce una castagna al parco: ricoverato in terapia intensiva - Un bambino di 11 mesi si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia dopo avere accusato un arresto cardiorespiratorio nel pomer ... Come scrive umbria24.it