Bimbo di un anno ingoia una castagna e rischia di soffocare ora è in terapia intensiva

Perugia, 26 settembre 2025 - Una giornata di giochi al parco rischiava di trasformarsi in una tragedia. E' successo a Madonna Alta, giovedì pomeriggio, q uando un piccolo di neanche un anno, dopo aver ingerito una castagna, che gli ha ostruito le vie respiratorie ha rischiato di morire soffocato. Ora il bambino è ricoverato ne l reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia dopo avere accusato un arresto cardiorespiratorio. Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava con un familiare nell'area verde cittadina.

