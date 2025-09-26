Bilinguismo 25 certificazioni false | al via i controlli rafforzati

Trentotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venticinque certificazioni linguistiche falsificate: ventitré di queste riguardano la conoscenza della lingua tedesca, le altre due quella della lingua italiana. Questo è quanto emerso dai controlli svolti negli ultimi mesi dal Servizio esami di bi- e trilinguismo dell’Alto Adige.Gli accertamenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bilinguismo - certificazioni

bilinguismo 25 certificazioni falseNegli ultimi mesi scoperti ben 25 falsi patentini di bilinguismo - La quasi totalità dei casi riguarda la conoscenza del tedesco. Lo riporta rainews.it

bilinguismo 25 certificazioni falseCertificazioni truccate, 25 attestati linguistici falsi in pochi mesi: raffica di revoche - Venticinque certificazioni linguistiche falsificate in pochi mesi, attestati revocati e domande respinte. ildolomiti.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bilinguismo 25 Certificazioni False