Bilaterale Usa-Turchia il tycoon | Con Erdogan grandi amici anche nei miei 4 anni di ' esilio' lui ne sa più di me di elezioni truccate - VIDEO

Battuta del Presidente Usa davanti ai giornalisti nella Casa Bianca: "Siamo rimasti amici anche mentre ero in esilio 4 anni per elezioni truccate. E sapete Erdogan se ne intende di elezioni truccate" "Siamo amici da molto tempo e lo siamo stati anche nei quattro anni in cui sono stato in esil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Bilaterale Usa-Turchia, il tycoon: "Con Erdogan grandi amici, anche nei miei 4 anni di 'esilio', lui ne sa più di me di elezioni truccate" - VIDEO

