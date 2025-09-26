Bilaterale Usa-Turchia il tycoon | Con Erdogan grandi amici anche nei miei 4 anni di ' esilio' lui ne sa più di me di elezioni truccate - VIDEO

Battuta del Presidente Usa davanti ai giornalisti nella Casa Bianca: "Siamo rimasti amici anche mentre ero in esilio 4 anni per elezioni truccate. E sapete Erdogan se ne intende di elezioni truccate" "Siamo amici da molto tempo e lo siamo stati anche nei quattro anni in cui sono stato in esil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bilaterale Usa-Turchia, il tycoon: "Con Erdogan grandi amici, anche nei miei 4 anni di 'esilio', lui ne sa più di me di elezioni truccate" - VIDEO

In questa notizia si parla di: bilaterale - turchia

Bilaterale Usa-Turchia, Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca: “Incontro eccezionale”. Ecco di cosa hanno parlato i due leader

Missione in Turchia: il Generale Luongo incontra l’Ambasciatore Marrapodi. Rafforzata la cooperazione bilaterale - facebook.com Vai su Facebook

L’Ambasciatore @margiodi accoglie a Palazzo di Venezia il Comandante Generale dell’Arma @_Carabinieri_ , Gen. C.A. Salvatore Luongo, in occasione della sua missione in Turchia dedicata all’approfondimento della cooperazione bilaterale - X Vai su X

Usa-Turchia, Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca: “Incontro eccezionale”. Ecco di cosa hanno parlato i due leader - Ecco i punti caldi sul tavolo del bilaterale: dai jet da guerra al nodo Medio Oriente ... Riporta msn.com

Usa: Blinken promette 100 mln usd aiuti a Turchia e Siria post terremoto - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha promesso 100 milioni di dollari di aiuti a Turchia e Siria dopo il terremoto che ha colpito le due Nazioni. Come scrive milanofinanza.it