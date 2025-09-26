Bilancio turistico dell’estate 2025 l’Italia tra record e overtourism | solo ad Agosto 25 milioni di turisti arrivati nella Penisola
Estate 2025 da record, ma la sfida resta la gestione dei flussi. L’Italia regina d’Europa tra overtourism e polemiche sente l’urgenza di un nuovo equilibrio tra sviluppo economico, qualità della vita e tutela del patrimonio Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, istituit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: bilancio - turistico
La Romagna archivia l’estate 2025 con un bilancio che, se da un lato conferma la vitalità del comparto turistico, dall’altro mette in evidenza criticità ormai strutturali. @CislNazionale @Cisl_ER @FisascatCisl75 @fisascater - X Vai su X
La Legge di Bilancio 2025 ha ampliato il regime agevolato per le mance nel settore turistico e della ristorazione Limite di reddito innalzato a 75.000 euro, tassazione ridotta al 5% su una quota maggiorata fino al 30%, nuovi obblighi per i datori di lavoro e ma - facebook.com Vai su Facebook
Stazzema approva variazione di bilancio per sviluppo turistico e cicloturismo - Il consiglio comunale di Stazzema approva nuovi obiettivi per il turismo, inclusi sentieri per e- lanazione.it scrive
Fiorentina a Moena: 'Bilancio turistico più che soddisfacente' - Ad oltre dieci giorni dall'arrivo della Fiorentina fra le montagne della Val di Fassa, si può fare un primo bilancio dell'esperienza gigliata dal punto di vista turistico. Lo riporta calciomercato.com