Bilancio Juve | break-even atteso per la stagione 2026 27 Novità importanti dopo l’approvazione odierna del CdA

Bilancio Juve: break-even è atteso per la stagione 202627. Quali sono le novità dopo l’approvazione odierna da parte del CdA. I conti migliorano, il futuro è più solido. La Juventus ha annunciato i risultati dell’esercizio 20242025, registrando una perdita in netto calo, ridotta a 58,1 milioni di euro. Un segnale importantissimo, che certifica la bontà del nuovo percorso di risanamento e sostenibilità intrapreso dalla dirigenza. Perdita dimezzata e obiettivo pareggio di bilancio. Il dato sulla perdita è il più significativo. Segna un deciso miglioramento rispetto agli esercizi precedenti e porta la gestione sportiva vicina al “break-even” operativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

