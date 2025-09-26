Bilancio in crescita per le spiagge di Io Posso | ben 575 ospiti con disabilità accolti

26 set 2025

PORTO CESAREOSAN FOCA - Si è chiusa nei giorni scorsi l'undicesima stagione delle spiagge di “Io Posso”, il progetto di turismo accessibile nato dall'idea di Gaetano Fuso, l’assistente capo della polizia di Stato affetto da Sla, per garantire accesso al mare gratuito e assistito a persone con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

