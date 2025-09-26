Bicistaffetta Fiab 2025 | è in sella che si aprono nuove strade per valorizzare il territorio
Torna l'appuntamento con la Bicistaffetta 2025 di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Dal 27 settembre al 5 ottobre, si pedalerà da Como a Lucca lungo la Via Romea Francigena EuroVelo 5, in un viaggio di 460 km che si preannuncia ricco di incontri e dialoghi con le amministrazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Da Como a Lucca pedalando. La Fiab sceglie le Mura per chiudere Bicistaffetta 2025
Bicistaffetta Fiab 2025: è in sella che si aprono nuove strade per valorizzare il territorio
Domenica 21 settembre debutta Valbelluna in bici, la bicistaffetta che unisce scuole e cicloturisti per promuovere la mobilità sostenibile.
