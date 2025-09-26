Biancolino | Partita simile a Carrara pensiamo un passo alla volta

Tempo di lettura: 2 minuti Un anno dopo il suo ingresso alla guida tecnica della prima squadra, Raffaele Biancolino si prepara a vivere una nuova sfida cruciale al Partenio-Lombardi. Domani pomeriggio (ore 15) l’Avellino affronterà la Virtus Entella, con l’obiettivo di archiviare definitivamente la sconfitta di Frosinone e ritrovare compattezza e punti pesanti in chiave salvezza. Il tecnico ha voluto dedicare un pensiero a Dino Manganiello, augurandosi di rivederlo presto al seguito dei lupi, per poi entrare nel merito della partita: “Siamo reduci da una settimana particolare, corta dopo lo sforzo di Carrara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

