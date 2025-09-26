Biancolino | Partita simile a Carrara pensiamo un passo alla volta
Tempo di lettura: 2 minuti Un anno dopo il suo ingresso alla guida tecnica della prima squadra, Raffaele Biancolino si prepara a vivere una nuova sfida cruciale al Partenio-Lombardi. Domani pomeriggio (ore 15) l’Avellino affronterà la Virtus Entella, con l’obiettivo di archiviare definitivamente la sconfitta di Frosinone e ritrovare compattezza e punti pesanti in chiave salvezza. Il tecnico ha voluto dedicare un pensiero a Dino Manganiello, augurandosi di rivederlo presto al seguito dei lupi, per poi entrare nel merito della partita: “Siamo reduci da una settimana particolare, corta dopo lo sforzo di Carrara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: biancolino - partita
Avellino-Monza 2-1, Biancolino: “Partita preparata, gruppo unito e concentrato”
Serie B : Post d'obbligo ai lupi che oggi sul difficile campo di Carrara fanno una partita leggendaria, d'altri tempi, all'inglese, partita epica dove è successo veramente di tutto. Carrarese in vantaggio due volte e sul 2-1 i lupi di Biancolino restano in 10 - facebook.com Vai su Facebook
AVELLINO - Biancolino: "Partita importante, ora dobbiamo stare sul pezzo e con i piedi per terra" https://ift.tt/2gS8hsL - X Vai su X
Avellino, Biancolino: "Testa solo alla Virtus Entella. Stop per Sounas" - L'articolo Avellino, Biancolino: "Testa solo alla Virtus Entella. Da msn.com
Avellino, Aiello: "Grande sintonia con Biancolino. A Carrara vittoria epica. Salvezza? Parola che non ci piace, vogliamo crescere e assestarci in categoria" - Intervenuto a Contatto Sport su PrimaTivvù, Mario Aiello, ds dell'Avellino, ha affrontato diversi temi, a partire. Scrive tuttob.com