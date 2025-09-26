Dal 25 al 28 settembre Bianchi sarà protagonista della quarta edizione del Capalbio Film Festival, in qualità di partner e fornitore ufficiale delle biciclette della rassegna. Il marchio porterà in Maremma i modelli della gamma elettrica T-Tronik e svelerà in anteprima mondiale una nuova e-bike dedicata alla mobilità urbana. Durante il festival le biciclette Bianchi accompagneranno gli ospiti e saranno a disposizione del pubblico per test su strada. L’appuntamento centrale sarà la “ Cineciclettata ” di venerdì 26 settembre, una pedalata collettiva dal Nuovo Cinema Tirreno all’Ultima Spiaggia, lungo un percorso tra natura e mare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bianchi porta le e-bike sul red carpet di Capalbio