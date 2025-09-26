Biancavilla trasformano un capanno comunale in casa abusiva con tanto di energia elettrica | tre giovani denunciati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo dei Carabinieri nella villa comunale. A Biancavilla, i Carabinieri della locale Stazione, insieme alla Polizia Municipale, hanno svolto un controllo all’interno della villa comunale di via Vittorio Emanuele, dopo le segnalazioni dei cittadini disturbati da schiamazzi notturni. Durante la perlustrazione, che ha interessato anche l’area della cosiddetta “calata del Marchese” (via Matteotti), i militari hanno percepito voci e musica provenire da un capanno comunale utilizzato come deposito attrezzi. Un deposito trasformato in monolocale. Una volta entrati, gli agenti hanno scoperto che il casotto era stato trasformato in una vera e propria abitazione di fortuna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

