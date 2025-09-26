Bezzecchi il più veloce nel venerdì di Motegi Bagnaia in Q2

Il pilota Aprilia precede nella Practice Acosta e Marc Marquez MOTEGI (GIAPPONE) - È di Marco Bezzecchi il miglior tempo nella sessione di Practice del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano dell'Aprilia gira in 1'43"193, precedendo di 0"136. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

