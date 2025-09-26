Bezzecchi esalta Aprilia nelle Pre-qualifiche in Giappone | bene Honda Bagnaia a sprazzi Marc Marquez c'è Alex no

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi porta l'Aprilia al top nelle Pre-qualifiche MotoGP in Giappone: dietro Acosta e Marc Marquez. Bene le Honda, Bagnaia solo a tratti. Alex Marquez fuori dal Q2. Ecco tempi e qualificati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bezzecchi - esalta

bezzecchi esalta aprilia preBezzecchi esalta Aprilia nelle Pre-qualifiche in Giappone: bene Honda, Bagnaia a sprazzi, Marc Marquez c’è, Alex no - Il venerdì del Gran Premio del Giappone della MotoGP 2025 si chiude con l'Aprilia davanti a tutti grazie a Marco Bezzecchi. Secondo fanpage.it

MotoGP, Bezzecchi il più veloce nelle pre-qualifiche di Motegi. Passo indietro di Bagnaia - qualifiche del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo round stagionale del ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Bezzecchi Esalta Aprilia Pre