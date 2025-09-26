"Bevi – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", cibo e vino a Sansepolcro. Evento con Luca Gardini

Nasce a Sansepolcro con l'acronimo "B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", la prima manifestazione enogastronomica promossa dal Comune di Sansepolcro e dal sindaco Fabrizio Innocenti, in collaborazione con il noto sommelier Luca Gardini. L'appuntamento è in programma il 25 e 26 ottobre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it