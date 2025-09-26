Bevi – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane cibo e vino a Sansepolcro Evento con Luca Gardini
Nasce a Sansepolcro con l'acronimo "B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", la prima manifestazione enogastronomica promossa dal Comune di Sansepolcro e dal sindaco Fabrizio Innocenti, in collaborazione con il noto sommelier Luca Gardini. L'appuntamento è in programma il 25 e 26 ottobre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: bevi - borgo
"Bevi – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", cibo e vino a Sansepolcro. Evento con Luca Gardini
Sansepolcro diventa capitale del vino italiano con la prima edizione di "BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane"
Per i Vicoli di Castrocielo… e Notte Bianca Sabato 20 settembre 2025 Dalle ore 19:00 Preparati a vivere una serata magica tra le vie del nostro borgo! Gastronomia, musica, arte e tanto divertimento ti aspettano. Bevi Mangia Canta Balla - facebook.com Vai su Facebook
Vino, Sansepolcro alla prima edizione di B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane - X Vai su X
Sansepolcro diventa capitale del vino italiano con la prima edizione di "BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane" - Dal 25 al 26 ottobre 2025, due giorni dedicati al grande vino e alle specialità gastronomiche con prestigiose cantine selezionate da Luca Gardini. Da lanazione.it