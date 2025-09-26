Beve dalla borraccia a scuola e finisce in ospedale l' amico confessa | Era uno scherzo

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora ricoverata in ospedale una studentessa di un istituto superiore di Avola (in provincia di Siracusa) che ha accusato un malore dopo aver bevuto dalla propria borraccia pensando si trattasse, ovviamente, di semplice acqua. La giovane era stata appena trasportata in pronto soccorso, quando. 🔗 Leggi su Today.it

