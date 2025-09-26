Beve dalla borraccia a scuola e finisce in ospedale l' amico confessa | Era uno scherzo

È ancora ricoverata in ospedale una studentessa di un istituto superiore di Avola (in provincia di Siracusa) che ha accusato un malore dopo aver bevuto dalla propria borraccia pensando si trattasse, ovviamente, di semplice acqua. La giovane era stata appena trasportata in pronto soccorso, quando. 🔗 Leggi su Today.it

Lei beve dalla borraccia a scuola e finisce in ospedale, l’amico confessa: «Era solo uno scherzo»

