Sam Beukema si è soffermato ancora sul gol di Orsolini nel match dell’anno scorso tra Bologna e Inter. Il Napoli, dopo aver battuto il Pisa, domenica sfiderà allo Stadio San Siro il Milan di Massimiliano Allegri. La sfida contro i rossoneri sicuramente non è decisa, ma già può dire molto sul cammino delle due squadre in questa prima parte di stagione. Nel frattempo, però, tra le fila azzurre sono arrivate in serata delle dichiarazioni di Sam Beukema. Ma il centrale olandese, oltre a questi primi mesi nel gruppo agli ordini di Antonio Conte, è tornato anche su un episodio chiave della lotta scudetto dell’anno scorso, ovvero il gol di Orsolini nella sfida tra il Bologna e l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Beukema non dimentica il gol di Orsolini: che frecciata all'Inter