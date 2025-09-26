Berrettini deve arrendersi a Ruud all’Atp di Tokyo

Matteo Berrettini si ferma al secondo turno dell’Atp 500 di Tokyo, perdendo in due set (7-6, 6-2) contro Casper Ruud, in un match durato poco più di un’ora e mezza. Berrettini deve arrendersi a Ruud: l’azzurro perde in due set. Nonostante un ottimo primo set per l’azzurro, è calato fisicamente nel secondo e Ruud ha dominato, vincendo cinque set di fila. A Tokyo, Berrettini era riuscito a ritrovare la vittoria che mancava da 137 giorni, al primo turno contro Munar. Ancora rimandato l’accesso ai quarti di finale di un torneo, l’ultima volta era stata a Miami sei mesi fa. Il tennista: «Dopo tanti infortuni, lavoro sulla prevenzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

