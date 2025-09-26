Bernini furibonda per le occupazioni delle università | Chiederemo i danni

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ministra dell'Università Anna Maria Bernini "segue con la massima attenzione" la situazione negli atenei italiani interessati dalle occupazioni studentesche e "chiederà il rimborso dei danni subiti".È quanto si apprende da fonti del ministero, che descrivono lo stato d'animo della ministra. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bernini - furibonda

bernini furibonda occupazioni universit224Fonti Mur, Bernini furente, chiederà danni per occupazioni - Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, segue con la massima attenzione la situazione negli ... Segnala msn.com

bernini furibonda occupazioni universit224Ira della ministra Bernini, chiederà i danni per le occupazioni - La situazione più preoccupante è a Genova, dove un tecnico è stato aggredito mentre tentava di accedere al rettorato, attualmente occupato (ANSA) ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bernini Furibonda Occupazioni Universit224