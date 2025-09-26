Berlusconi e il Monza capitolo chiuso | la famiglia lascia il club con 240 milioni di perdite nette

Dopo tre stagioni in Serie A e l’ultima retrocessione, la famiglia dell'ex Premier ormai deceduto ha ceduto i brianzoli al fondo americano Blv: 30 milioni di euro incassati, 270 spesi. Ma non ci sarà minusvalenza, ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berlusconi e il Monza, capitolo chiuso: la famiglia lascia il club con 240 milioni di perdite nette

In questa notizia si parla di: berlusconi - monza

Il Monza, le ville in Brianza e ora anche la storica casa in Sardegna: l'impero di Berlusconi in vendita

La triste uscita di scena di Galliani dal Monza senza i soldi di Berlusconi

Il Monza diventa americano, la famiglia Berlusconi cede al fondo Blv

LA FAMIGLIA BERLUSCONI LASCIA IL MONDO DEL CALCIO Con la cessione del #Monza, la famiglia #Berlusconi esce ufficialmente dal mondo del calcio Impossibile non ricordare l’era Berlusconi al Milan: in 31 anni ha conquistato 28 trofei 8? Scudetti - facebook.com Vai su Facebook

Calcio, il #Monza è americano: finisce l’era #Berlusconi - X Vai su X

Berlusconi e il Monza, capitolo chiuso: la famiglia lascia il club con 240 milioni di perdite nette - Dopo tre stagioni in Serie A e l’ultima retrocessione, la famiglia dell'ex Premier ormai deceduto ha ceduto i brianzoli al fondo americano Blv: 30 milioni di euro incassati, 270 spesi. gazzetta.it scrive

Monza, l’addio di Paolo Berlusconi: «Saluto dopo anni meravigliosi». L’ex presidente onorario conclude la sua esperienza nel club - L’ex presidente onorario, figura di garanzia e supporto dal 2018, conclude la sua esperienza nel club Il Monza saluta un altro pe ... Da calcionews24.com