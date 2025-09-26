berlino lavora alla sua space force e investe 35 miliardi nello spazio

Il ministro della Difesa di tedesco, Boris Pistorius, ha annunciato un investimento record da 35 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per dotare la Bundeswehr di capacità spaziali avanzate. Quella spaziale è una corsa contro il tempo. Le grandi potenze (Usa, Cina, Russia) sono al lavoro da anni sulla militarizzazione delle orbite terrestri e l’Europa, già indietro per numero di lanci e di satelliti attivi, rischia di trovarsi presto surclassata in un dominio strategico che, evidentemente, ancora non comprende appieno. Il piano di Berlino Il programma illustrato da Pistorius è ampio e copre tutte le possibili esigenze della Bundeswehr nello spazio. 🔗 Leggi su Formiche.net

