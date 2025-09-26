bergamo ospita la riunione annuale del gruppo italiano mammella

Si apre venerdì 26 settembre a Bergamo, presso l’Hotel Excelsior San Marco (Piazza della Repubblica, 6, Bergamo), la riunione annuale del GIM – Gruppo Italiano Mammella, uno dei principali consorzi di ricerca indipendente nel campo dell’oncologia mammaria, riconosciuto a livello internazionale per l’elevato valore scientifico dei suoi studi clinici. Il GIM, attivo da 25 anni, riunisce più di 150 centri di ricerca italiani e circa 500 sperimentatori impegnati in studi clinici no profit. La sua produzione scientifica ha contribuito a definire linee guida nazionali e internazionali, rendendolo un punto di riferimento autorevole per la comunità oncologica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

