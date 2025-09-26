Bergamo la rigenerazione delle ex fabbriche - Ecco tutti i progetti in città

I NUOVI QUARTIERI. Superata la crisi del mattone, in città si sono rimesse in moto le trasformazioni ferme e attese da anni. Non solo case, ma anche viabilità, parchi e servizi. L’asse via Baioni-Sauro il più soggetto a cambiamenti: dalla ex Sace alla ex Salfra fino all’ex colorificio Migliavacca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Bergamo, la rigenerazione delle ex fabbriche - Ecco tutti i progetti in città - Superata la crisi del mattone, in città si sono rimesse in moto le trasformazioni ferme e attese da anni. Lo riporta ecodibergamo.it

